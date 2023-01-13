Общественная служба новостей

1 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Не хотят умирать, мерзавцы. И что это у поляков за армия такая, где бойцы хотят служат, а как война увольняются?! Сов...Военные Польши вы...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  коллеги  Янека и Гуслика в зад дали ...  видно не по масти им за бандеровцев топить ....  понимают пшеки что их ...Военные Польши вы...
  • Sergey
    На РОдину тянет...Дочь Тутберидзе м...

Пентагон отказался оценить заявление президента Южной Кореи о ядерном оружии

Пентагон отказался оценить заявление президента Южной Кореи о ядерном оружии

Официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер в рамках своего выступления на брифинге заявил, что не станет комментировать слова  президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможности размещения или создания ядерного оружия на территории страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх