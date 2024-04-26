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Doom запустили в графическом редакторе Paint. Но играть придется медленнно

Doom запустили в графическом редакторе Paint. Но играть придется медленнно

Разработчик wojciech-graj представил порт шутера Doom под названием cyDoomGeneric для запуска игры в приложении Microsoft Paint под Windows XPАвтор порта уточнил, что строго говоря, игра не «работает в Paint», но в нее можно относительно полноценно играть изнутри графического редактора, поскольку пользователь может заполнить одну из клавиш клавиатуры, нарисованную под дисплеем игры, для ввода данных — кадры игры будут отрисовываться внутри нее.

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