Doom запустили в графическом редакторе Paint. Но играть придется медленнно

Разработчик wojciech-graj представил порт шутера Doom под названием cyDoomGeneric для запуска игры в приложении Microsoft Paint под Windows XPАвтор порта уточнил, что строго говоря, игра не «работает в Paint», но в нее можно относительно полноценно играть изнутри графического редактора, поскольку пользователь может заполнить одну из клавиш клавиатуры, нарисованную под дисплеем игры, для ввода данных — кадры игры будут отрисовываться внутри нее.