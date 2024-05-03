Улучшаем домашнюю овощерезку. Теперь она режет в обе стороны

Многие домохозяйки не умеют правильно пользоваться овощечисткой, упуская из виду её потенциал. Однако на самом деле, этот инструмент способен значительно ускорить процесс очистки овощей, ведь его острое лезвие действует не только в одном направлении, но и в обратную сторону.
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