Steak Lovers
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Steak Lovers

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Улучшаем домашнюю овощерезку. Теперь она режет в обе стороны

Улучшаем домашнюю овощерезку. Теперь она режет в обе стороны

Многие домохозяйки не умеют правильно пользоваться овощечисткой, упуская из виду её потенциал. Однако на самом деле, этот инструмент способен значительно ускорить процесс очистки овощей, ведь его острое лезвие действует не только в одном направлении, но и в обратную сторону.

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Комментарии
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А
Алексей
Так в чем значительное ускорение процесса? Количество рабочих движений одно и то же😁
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