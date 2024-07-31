Кабмин поддержал законопроект о штрафах для экскурсоводов

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Для экскурсоводов и гидов введут штрафы до 200 тысяч рублей за организацию экскурсий без аттестации, а еще за неуведомление МЧС, в случае если подобный маршрут является опасным.
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