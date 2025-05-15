Все еще как молодожены: Квентин Тарантино показал свою нежность к жене на красной дорожке

Тарантино не сдержал своих чувств к супруге на премьере. Квентин Тарантино с женой LEGION-MEDIAВот уже несколько лет 56-летний Квентин Тарантино кино не снимает — последняя его режиссерская работа датируется 2019 годом.
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