Улыбнись: мемы, которые заставят забыть о делах

Случается, что день настолько перегружен, что хочется забиться под одеяло и не вылезать. Знакомо? Тогда сделайте паузу хотя бы на пару минут.
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