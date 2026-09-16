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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов о 38-летнем Дзюбе: «Надо завершать карьеру – набирать тонус в таком возрасте сложно. Все понимают, что он уже не помощник»

Николай Наумов считает, что Артему Дзюбе стоит завершить игровую карьеру. Последние два сезона 38-летний нападающий выступал за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.

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