В США семья хотела проститься с матерью и увидела в гробу чужую женщину

В США семья пришла проститься с умершей женщиной и обнаружила в гробу другого человека, пишет WKYT.В Детройте семья Кимберли Мур потребовала объяснений от похоронного бюро после того, как перед церемонией прощания обнаружила в гробу тело другой женщины.