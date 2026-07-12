Баклажан фаршированный «Кумпир»

Кумпир – это турецкий фастфуд, фаршированная разными начинками запеченная картошка. Давайте приготовим по этому же принципу баклажан, запечем его, приготовим начинку, нафаршируем и подадим это яркое летнее блюдо.
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