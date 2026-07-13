Владимир Путин сообщил, что атаки ВСУ создают проблемы с нефтепродуктами, но ситуация выправится

Владимир Путин сообщил, что атаки ВСУ создают проблемы с нефтепродуктами, но ситуация выправитсяАтаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России привели к проблемам с нефтепродуктами, но ситуация постепенно будет выправляться.