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Игорь Димитриев: Россия — мусульманская страна

Игорь Димитриев: Россия — мусульманская страна

Росбалт Три года назад евразийство было маргинальным учением, а сравнение России с Ордой посчитали бы оскорбительным.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Слушай урод престарелый,геометрическая прогрессия,это метафора,ты понял психический дебил!!!!
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5 час.
Вектор
Не кричи на Вову, а то ещё описается. 😀 К тому же у него справка из дурки есть.
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4 час.
Иван Ураганов
Да я знаю ,что он псих ненормальный,со справкой.😂
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4 час.

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