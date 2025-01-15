Росбалт Три года назад евразийство было маргинальным учением, а сравнение России с Ордой посчитали бы оскорбительным.
Игорь Димитриев: Россия — мусульманская страна
Комментарии
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Иван Ураганов
Слушай урод престарелый,геометрическая прогрессия,это метафора,ты понял психический дебил!!!!
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5 час.
Вектор
Не кричи на Вову, а то ещё описается. 😀 К тому же у него справка из дурки есть.
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4 час.
Иван Ураганов
Да я знаю ,что он псих ненормальный,со справкой.😂
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4 час.
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