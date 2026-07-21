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Принят закон о запрете строительства на подтапливаемых территориях

Принят закон о запрете строительства на подтапливаемых территориях

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, вводящий прямой запрет на освоение территорий для возведения объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению.

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