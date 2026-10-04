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Мировое обозрение

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«Уехали сами»: Аракчи ответил на сообщения о высылке иранцев из США

«Уехали сами»: Аракчи ответил на сообщения о высылке иранцев из США

Главное в тезисах: Тезис 1: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи публично опроверг утверждения Вашингтона о принудительной высылке иранской делегации после завершения мероприятий Генассамблеи ООН.

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