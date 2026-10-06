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Итоги «ИННОПРОМ. Беларусь»: более 15 000 посетителей за 3 дня

Итоги «ИННОПРОМ. Беларусь»: более 15 000 посетителей за 3 дня

В Минске завершилась II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходила с 30 сентября по 2 октября на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.

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