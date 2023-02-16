Военное обозрение

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В ГК «Роскосмос» объявили тендер на создание бизнес-модели для новой Российской орбитальной станции

В ГК «Роскосмос» объявили тендер на создание бизнес-модели для новой Российской орбитальной станции

В Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в структуру ГК «Роскосмос», объявили тендер на создание бизнес-модели новой Российской орбитальной станции (РОС).

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