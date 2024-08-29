Новый ГОСТ школьной формы и запрет смартфонов: эксперт рассказал, как меняется национальная модель образования

Советник председателя Общественной палаты Республики Крым Евгений Костылев Как меняется национальная модель образования В последние несколько лет в России появилась новая, обнадёживающая тенденция: мы начали строить суверенную национальную модель образования.
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