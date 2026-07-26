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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вольфф о проблеме круговых: «Некоторые инженеры на пит-уолл смотрят «Телепузиков» вместо того, чтобы предупредить своего пилота»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф раскритиковал действия некоторых команд, чьи пилоты на Гран-при Венгрии задерживали лидеров, вовремя на пропуская их на круг и тем самым задерживали, влияя на борьбу за места в топ-3.

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