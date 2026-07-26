Вольфф о проблеме круговых: «Некоторые инженеры на пит-уолл смотрят «Телепузиков» вместо того, чтобы предупредить своего пилота»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф раскритиковал действия некоторых команд, чьи пилоты на Гран-при Венгрии задерживали лидеров, вовремя на пропуская их на круг и тем самым задерживали, влияя на борьбу за места в топ-3.