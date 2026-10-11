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Алексей Гоман победил в «Народном артисте», а теперь 12 лет живёт один

Алексей Гоман победил в «Народном артисте», а теперь 12 лет живёт один

Светловолосый парень из Мурманска вышел на сцену «Народного артиста» в 2003-м и запел «Русского парня» — так, что по коже бежали мурашки.

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