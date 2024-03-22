На Камчатке продолжают строить театр кукол

В Камчатском крае продолжают строительство Камчатского театра кукол — социального объекта, который возводят в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы Министерства культуры Российской Федерации при поддержке федерального финансирования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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