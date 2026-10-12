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Владимирские новости

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Во Владимире мужчина сядет в колонию за угон своего же BMW

Во Владимире мужчина сядет в колонию за угон своего же BMW

Автомобиль BMW X5 после продажи за долги был приобретён новой владелицей за 1,5 миллиона рублей, но бывший владелец решил вернуть его, угнав ночью с помощью запасных ключей.

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