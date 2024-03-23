СВО на Украине стала войной с Западом

"Мы находимся в состоянии войны" — эти слова пресс-секретаря президента уже трактуют чуть ли не как принципиальное изменение в подходе Кремля даже не к оценке боевых действий на Украине, а к положению России в целом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии