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СВО на Украине стала войной с Западом

СВО на Украине стала войной с Западом

"Мы находимся в состоянии войны" — эти слова пресс-секретаря президента уже трактуют чуть ли не как принципиальное изменение в подходе Кремля даже не к оценке боевых действий на Украине, а к положению России в целом.

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