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«Краснодар» дома проиграл «Факелу» в Кубке России

«Краснодар» дома проиграл «Факелу» в Кубке России

«Факел» победил «Краснодар» в матче четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча на стадионе «Ozon Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Воронежа.

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