В 2025 году украинский ВПК изготовит 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».