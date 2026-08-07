Экс-помощник Кучмы высмеял Зеленского

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что каждый чиновник и дипломат должен знать, где у партнеров и в мире есть ракеты к комплексам Patriot, превратили ситуацию с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО) в стране в анекдот.