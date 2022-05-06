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Рублеву не до футбола. Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Рублеву не до футбола. Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

ТЕННИС. Турнирная хроника В среду весь Мадрид устремился на футбол. Счастливчики - на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» принимал «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, те, кто не достал билеты, в многочисленные спортивные бары испанской столицы.

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