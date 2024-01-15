Сенатор Пушков: МИД Швейцарии сделал самоочевидное заявление по Украине

Россия должна участвовать в консультациях по урегулированию ситуации на Украине. МИД Швейцарии лишь озвучил очевидную, но проигнорированную странами Запада вещь, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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