Сенатор Пушков: МИД Швейцарии сделал самоочевидное заявление по Украине

Россия должна участвовать в консультациях по урегулированию ситуации на Украине. МИД Швейцарии лишь озвучил очевидную, но проигнорированную странами Запада вещь, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.