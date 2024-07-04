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Гоффен вел 5:0 у Махача в решающем сете, но проиграл. В лайве на камбэк давали 18.00

Давид Гоффен уступил Томашу Махачу 6:3, 6:3, 4:6, 1:6, 6:7 (5-10) в первом круге «Уимблдона». Бывшая седьмая ракетка мира вел 5:0 в решающем сете, но затем отдал 5 геймов подряд и проиграл.

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