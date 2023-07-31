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Полякам надоели "соседи-мигранты" с восточных границ. Футбольные болельщики первыми вывесили баннеры "про это"

Полякам надоели "соседи-мигранты" с восточных границ. Футбольные болельщики первыми вывесили баннеры "про это"

Это на стадионе футбольные болельщики в Польше.  То что польские воеводства уже устали от наплыва мигрантов с восточных границ, никого не удивляет в стране.

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Jolie
На одной из игр польской премьер-лиги болельщики из Вроцлава развернули антиукраинские плакаты. &quot;Украинцы убивали детей на Волыни&quot;, &quot;80 лет позорного молчания позади. Волынь-43&quot;- такие и еще более резкие баннеры появились на трибунах во время матча между командами &quot;Сленск Вроцлав&quot; и &quot;Заглембе Любин&quot;. Это не первый раз, когда вроцлавские болельщики выдвигают антиукраинские лозунги. В марте их клуб уже штрафовали на 15 000 злотых за транспарант с надписью: &quot;Это не наша война&quot; . А в октябре прошлого года они призывали &quot;остановить украинизацию Польши&quot;. В этот раз на одной из трибун группа болельщиков развернула огромную красную надпись на черном фоне: &quot;Волынь &#39;43&quot;. Буквы были нарисованы таким образом, чтобы показать капающую кровь. Также болельщики вывесили много других, более мелких баннеров, например, &quot;Остановить украинизацию Польши&quot;, &quot;Украинцы убивали детей на Волыни&quot;, &quot;е... УПА&quot; и &quot;Бандеровские курвы&quot;. (с)
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