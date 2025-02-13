Река Урал: где начинается и куда впадает

Описание Где находится Исток Куда впадает Притоки Города Растения и животные Интересные факты Описание реки Урал Фото: Artem Nechaev/Shutterstock/FOTODOM Длина реки — 2428 км, благодаря чему она является одной и самых длинных в России и третьей по протяженности в Европе, после Волги и Дуная Урал — река в Восточной Европе, которая протекает по территории России и Казахстана, впадая в Каспийское море.