Курск, Торопец, Тихорецк. Кардинальное изменение стратегии ВСУ требует срочного ответа России «В августе-сентябре будет военное событие.
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Курск, Торопец, Тихорецк. Кардинальное изменение стратегии ВСУ требует срочного ответа России «В августе-сентябре будет военное событие.
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