Психолог Юлия Белкина раскрыла тайну эффекта дежавю

Психолог Юлия Белкина рассказала о связи дежавю и сильных эмоций, закрепляющихся на случайных стимулах.
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Ну... это только ее гипотеза.)) Я таких могу написать немеряно. Хотя гипотезой делать себе рекламу как то некрасиво.