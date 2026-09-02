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Царьград

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Психолог Юлия Белкина раскрыла тайну эффекта дежавю

Психолог Юлия Белкина раскрыла тайну эффекта дежавю

Психолог Юлия Белкина рассказала о связи дежавю и сильных эмоций, закрепляющихся на случайных стимулах.

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