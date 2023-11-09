Кардиолог перечислила неочевидные симптомы проблем с сердцем

Самыми известными признаками заболеваний сердца для большинства людей являются боль и одышка, однако стоит обращать внимание и на менее очевидные симптомы, рассказала 9 ноября врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Мария Зебелян.