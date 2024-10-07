Дорожно-транспортную инфраструктуру Севастополя начали готовить к зиме

Дорожно-транспортную инфраструктуру Севастополя начали готовить к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев 7 октября в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания городского правительства.
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