Брюс Кэмпбелл сообщил о прогнозе врачей после диагноза рака

Американский актёр Брюс Кэмпбелл сообщил, что врачи прогнозируют ему около пяти лет жизни после выявления неизлечимой формы рака.
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