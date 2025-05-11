Машина влетела в толпу зрителей нелегальных гонок в Иркутской области. Есть жертвы

17-летняя девушка погибла после наезда иномарки. Ещё два человека – пострадали.В городе Ангарске Иркутской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетней девушки, которая стала жертвой дорожно-транспортного происшествия во время нелегальных гонок.
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