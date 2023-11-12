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Новый Нижегородский

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Премьер Израиля выступил против передачи сектора Газа под...

Премьер Израиля выступил против передачи сектора Газа под...

Премьер Израиля выступил против передачи сектора Газа под контроль Палестинской администрацииИзраиль будет выступать против возвращения Палестинской национальной администрации в сектор Газа после окончания войны с исламистской группировкой ХАМАС, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

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