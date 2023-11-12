Премьер Израиля выступил против передачи сектора Газа под контроль Палестинской администрацииИзраиль будет выступать против возвращения Палестинской национальной администрации в сектор Газа после окончания войны с исламистской группировкой ХАМАС, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.