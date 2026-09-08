Макеевка в ахуе без воды, хорошо что стадионы там открываются, площадки, ресторан вот новый строят, всё красиво, вопрос только,для кого??? Раньше хоть перед выборами жопы шевелили, сейчас даже нет тени сомнения что пипл схавает https://t.