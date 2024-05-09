В Москве свыше 9 тысяч человек принимают участие в параде Победы

Торжественно шествие началось на Красной площади в Москве. На параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне принимают участие представители из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.