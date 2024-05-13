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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Bulwark: Falconeer Chronicles сменила название, потому что игроки не понимали, что они пок...

Bulwark: Falconeer Chronicles сменила название, потому что игроки не понимали, что они пок...

Bulwark: Falconeer Chronicles сменила название, потому что игроки не понимали, что они покупаютРазработчик Томас Сала объявил в длинном посте на сайте X, что он изменил название своей игры Bulwark: Falconeer Chronicles на “Bulwark: Falconeer Chronicles, a creative building sandbox”.

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