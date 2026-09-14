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Экс-игрок Глушаков: думаю, Месси выиграет "Золотой мяч" и уйдет на покой

Экс-игрок Глушаков: думаю, Месси выиграет "Золотой мяч" и уйдет на покой

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что «Золотой мяч» — 2026 выиграет аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

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