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Загадка от Путина заставила понервничать премьера Малайзии

Загадка от Путина заставила понервничать премьера Малайзии

Шутка Путина о третьем троне в Кремле вызвала беспокойство у премьера Малайзии.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился интересным эпизодом, произошедшим во время его встречи с Владимиром Путиным в Москве.

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