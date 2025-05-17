Загадка от Путина заставила понервничать премьера Малайзии

Шутка Путина о третьем троне в Кремле вызвала беспокойство у премьера Малайзии.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился интересным эпизодом, произошедшим во время его встречи с Владимиром Путиным в Москве.
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