Покушение на Трампа в 2024-м: появились новые данные по делу

Президент США обвинил команду Байдена в провале охраны и заявил о «заговоре демократов»15 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что в расследовании покушения на него, произошедшего в 2024 году на предвыборном митинге в Пенсильвании, всплыли новые сведения.
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