Почему Залужный появился на обложке Time

Ничто так ярко не свидетельствует о резкой геополитической переориентации Украины «прочь от Москвы», как ритуальные пляски вокруг появления физиономии того или иного киевского политика на обложках ключевых западных СМИ Источник изображения: www.
Ничто так ярко не свидетельствует о резкой геополитической переориентации Украины «прочь от Москвы», как ритуальные пляски вокруг появления физиономии того или иного киевского политика на обложках ключевых западных СМИ Источник изображения: www.
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