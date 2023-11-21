Будущее автотуризма: как в России развивают сервисы для путешественников на машинах

На ВДНХ состоялось открытие Дней Москвы в павильоне «Роснефть». С 21 по 23 ноября здесь пройдут познавательные квизы, лекции и дискуссии о столице России, а самым первым мероприятием Дней стал круглый стол, посвященный развитию автотуризма в ЦФО.