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Необычный способ заточить нож при помощи ремня

Необычный способ заточить нож при помощи ремня

Друзья, если на ноже появились зазубрины и он плохо режет, попробуйте этот способ при помощи ремня. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.

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