В Краснодаре водитель иномарки ночью протаранил три припаркованные машины

ДТП произошло в Юбилейном микрорайоне города.В ночь на 24 февраля в Юбилейном микрорайоне Краснодара во дворе дома, расположенного на проспекте Чекистов, около 00:14 произошло ДТП, в результате которого пострадали сразу несколько машин.
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