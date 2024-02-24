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В Краснодаре водитель иномарки ночью протаранил три припаркованные машины

В Краснодаре водитель иномарки ночью протаранил три припаркованные машины

ДТП произошло в Юбилейном микрорайоне города.В ночь на 24 февраля в Юбилейном микрорайоне Краснодара во дворе дома, расположенного на проспекте Чекистов, около 00:14 произошло ДТП, в результате которого пострадали сразу несколько машин.

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