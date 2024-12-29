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Политика как она есть

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Mash: арестованного генерала Ивана Попова могут освободить и отправить на СВО

Mash: арестованного генерала Ивана Попова могут освободить и отправить на СВО

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Проведенная экспертиза не обнаружила у Попова игровой зависимости. Всё вроде бы выяснили... Однако, суд над Поповым должен быть переведён в суд над теми, кто его подставил, а ещё над теми, кто вёл &quot;следствие&quot;, кто судил неподсудного. Для Попова отправка на СВО вовсе и не наказание, поскольку именно оттуда его выдернули на это позорное судилище. И, кстати, ещё и за это надо судить тех, благодаря кому не паркетный, а боевой генерал, который весьма успешно руководил боевыми действиями на своём участке фронта, был отлучён от командования им. Всё это больше всего похоже на вредительство, а по большому счёту на измену Родине.
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