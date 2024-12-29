Mash: арестованного генерала Ивана Попова могут освободить и отправить на СВО

НП

Наталья Павлова

Проведенная экспертиза не обнаружила у Попова игровой зависимости. Всё вроде бы выяснили... Однако, суд над Поповым должен быть переведён в суд над теми, кто его подставил, а ещё над теми, кто вёл "следствие", кто судил неподсудного. Для Попова отправка на СВО вовсе и не наказание, поскольку именно оттуда его выдернули на это позорное судилище. И, кстати, ещё и за это надо судить тех, благодаря кому не паркетный, а боевой генерал, который весьма успешно руководил боевыми действиями на своём участке фронта, был отлучён от командования им. Всё это больше всего похоже на вредительство, а по большому счёту на измену Родине.