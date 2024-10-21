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В Шахунье простились с погибшим в зоне СВО Максимом Лебедевым

В Шахунье простились с погибшим в зоне СВО Максимом Лебедевым

Максим Лебедев из Шахуньи (Нижегородская область) погиб в ходе спецоперации.Земляки простились с погибшим бойцом накануне, 20 октября.

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