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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Запад готовит новый сюрприз для России. Сможем ли грамотно на него ответить?

Запад готовит новый сюрприз для России. Сможем ли грамотно на него ответить?

У многих из нас под влиянием различных факторов появилась привычка несерьезно относиться к действиям Запада.

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Комментарии
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Иван Щукин
Не надо из мухи раздувать слона! Просто предупредить о том что при пересечении границы Украины они становятся целями для Российской армии и делать это, а не сопли жевать! Все эти гадюшные страны прекрасно знают что при официальном обьявлении войны с Россией жить им останется буквально минуты и воевать Россия с ними будет не пушками и минамётами, а совсем другим оружием которое не предполагает сохранение инфраструктуры! Кстати об этом им говорил и Путин на недавним своём выступлении!
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15 час.
САША ЛЕПАЕВ
хватит уже предупреждать. они все прекрасно знают. если собрались то что бы даже не успели границу перейти. разбомбить их и ихнию страну. вот это и будет достойный ответ на ихнее нападение. другова не дано. уважать свою родину мать Россию. бить их как отцы наши били.и не давать спуску.
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15 час.
movini
Ответ простой. Нет мандата ООН для миротворцев, значит это законная цель для уничтожения. Если Россия это объявит, то туда никого и не пошлют.
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13 час.

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