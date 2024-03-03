Запад готовит новый сюрприз для России. Сможем ли грамотно на него ответить?

Иван Щукин

Не надо из мухи раздувать слона! Просто предупредить о том что при пересечении границы Украины они становятся целями для Российской армии и делать это, а не сопли жевать! Все эти гадюшные страны прекрасно знают что при официальном обьявлении войны с Россией жить им останется буквально минуты и воевать Россия с ними будет не пушками и минамётами, а совсем другим оружием которое не предполагает сохранение инфраструктуры! Кстати об этом им говорил и Путин на недавним своём выступлении!