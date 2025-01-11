Снегурочка, которую мы заслужили? Что брюнеты сделали с Новым годом в России

BN

Boris Nevzorov

Подавляющее большинство коренного народа РОССИИ против засилия страны мигрантами, но НЕ ВСЕ.... Эти НЕ ВСЕ фактически устроили террористический акт против страны, в которой они проживают. Они, эти НЕ ВСЕ уже не скрывают, что сознательно,не из-за скудости умишка, возможно, выполняя установку западных бесов, превращают мою Родину в сливную яму для всякой мерзости, бандитизма и разврата.внедрения сатанизма. Я не против цивилизованного приезда иностранцев. Среди них много. порядочных людей. Мы нуждаемся в их помощи,но не в их культуре, образе жизни и обычаях. Россию населяет сотни народов и народностей. У каждой своя культура, обычаи и религия. И мы мирно сосуществуем. Но то, что творят эти НЕ ВСЕ. похоже на внедрение мамаевой орды которая стремиться завоевать РУСЬ.. ЭТИ НЕ ВСЕ не понимают, что МЫ - ЭТО ОСНОВА РУССКОГО МИРА, ИСТИННОГО ПРАВОСЛАВИЯ, И что они делают недопустимо По реакции РУКОВОДСТВА СТРАНЫ на эту вакханалию там тоже или руки не доходят, или не чувствуют опасности. По понятиям русского народа, эти НЕ ВСЕ преступники, заслуживающие не порицания, а наказания 'С НАМИ БОГ!!!